Путин посетил павильон Сбера на выставке «Россия»

Президент России Владимир Путин посетил Международную выставку-форум «Россия», ознакомился с экспозициями Сбера и VK. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Глава государства на площадке выставки-форума «Россия» ознакомился с экспозициями, демонстрирующими продукты компаний Сбер и VK», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 1 февраля в четвертый раз приехал на международную выставку-форум «Россия», которая проводится на территории московской ВДНХ.

Отмечается, что глава государства осмотрел некоторые павильоны. В частности, он уже посетил павильон «Сбера». Также Путин выступил на съезде Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Кроме того, президент примет участие в мероприятии, где будет обсуждаться создание в России сети современных межвузовских кампусов.