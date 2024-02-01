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Полиция нашла детское порно у подозреваемого в домогательстве своей пятилетней падчерицы

В Челябинской области задержали мужчину с коллекцией детского порно

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Depositphotos

В Челябинской области задержали мужчину, уличенного сожительницей в нездоровом интересе к ее пятилетней дочери. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Жительница Кунашакского района вернулась домой из магазина и застала сожителя за домогательством к своей дочери. Она набросилась на мужчину, но тот убежал и попытался затаиться в лесу.

Полицейским удалось обнаружить педофила. Его задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. У подозреваемого изъяли телефон, в котором обнаружилась коллекция порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.

«При изучении его содержимого силовики наткнулись на детское порно. Мужчине грозит еще одна статья», — уточнил инсайдер.

Как уточняется, у подозреваемого есть общий ребенок с матерью потерпевшей.

Ранее в съемке детского порно заподозрили сотрудника тюменского батутного центра.

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