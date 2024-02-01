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Посольство РФ потребовало доступ к задержанному экс-губернатору Севастополя

Посольство РФ потребовало от МИД Британии доступ к задержанному Овсянникову

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РИА «Новости»

Посольство России в Лондоне обратилось в МИД Великобритании с требованием подтвердить информацию о задержании в Лондоне экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

Дипломаты требуют обеспечить доступ консульских сотрудников к Овсянникову в случае, если он находится под стражей. В посольстве подчеркнули, что в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенцией 1965 года британские власти должны были уведомить дипмиссию о задержании россиянина, однако они этого не сделали.

«Поэтому сразу же после появления информации в местных СМИ посольство официально обратилось в Форин Офис за подтверждением и соответствующими разъяснениями. Потребовали незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах ареста, а также о местонахождении и условиях содержания россиянина, предоставлении ему переводчика и адвоката», — заявили в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что все это входит в обязанности британской стороны в соответствии с упомянутыми конвенциями.

31 января британская газета The Times писала, что полиция задержала в Лондоне бывшего губернатора Севастополя и экс-замглавы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова. По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), россиянин нарушил режим персональных санкций, введенных против него властями Великобритании. Он был задержан 22 января.

Овсянников находится под санкциями Великобритании с 2017 года, после того, как он стал губернатором Севастополя. До 2022 года он находился под санкциями Европейского союза — но в суде добился отмены рестрикций, объявив, что уже не является губернатором Севастополя, а санкции мешают вести ему бизнес на Кипре.

После увольнения с поста губернатора Севастополя Овсянников до 2020 года работал в Минпромторге — но был уволен после скандала в Ижевском аэропорту, где он отказался показать документы при посадке на рейс и стал материться в адрес работников воздушной гавани.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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