В Совфеде предложили создавать стимулы для переезда специалистов в новые регионы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо создавать стимулы для переезда специалистов из других субъектов России в новые регионы страны, передает РИА Новости.

«Это должно быть престижно, должно быть почетно, а запись в трудовой книжке «Работал на Донбассе, в Новороссии» должна давать зеленый свет для всей последующей карьеры», — сказала она во время заседания Совета по интеграции новых регионов.

Политик также указала, что ключевым фактором является служебное жилье. По ее словам, для того, чтобы можно было приглашать специалистов из других регионов, надо иметь возможность предоставить им жилье для работы на новых территориях.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вывести ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский показатель до конца 2020-х годов.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Ранее Путин назвал главные проблемы в новых регионах России.