Депутат: задравший россиянина медведь Балу жил в клетке в «хороших условиях»

Медведь Балу, задравший работника одноименного кафе в Смоленской области, содержался в клетке «в хороших условиях»: его кормили, поили и чистили вольер. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил депутат Смоленского городского совета Максим Баранов. Два года назад он ездил проверять условия содержания медведя. Депутат полагает, что негативные комментарии про кафе с медведем в клетке тогда писали конкуренты.

«Ездил туда по просьбе жителей Смоленска и Смоленской области, чтобы проконтролировать, кормят ли медведя, как относятся к нему. В социальных сетях опубликовали [жалобы], может быть, это какие-то конкуренты были. Мне скинули эту информацию, попросили проверить в каких условиях находится [животное]. Ничего такого противозаконного я не увидел. Медведь в хороших условиях находился. Все убрано, медведь сыт, бассейн менялся. Видно, что уборка идет постоянная. Хозяин вышел, постояли, пообщались», — рассказал Баранов.

Депутат считает, что причиной ЧП в кафе «Балу» стало несоблюдение техники безопасности.

«Животное подпускает только хозяина. Кто там занимался уборкой — он же понимал, что нужно аккуратно к этому ко всему относиться. Случилось горе, вот видите как. Просто в этих ситуациях надо соблюдать технику безопасности. Если вы будете соблюдать технику безопасности — все будет четко. Там, по-моему, двойная защита (на клетке). Если, например, вы подойдете, медведь вас 100% не достанет. Хозяин грамотный, и видно, что любит этого медведя и постоянно за ним ухаживает. В клетке внутри они сами убирают, туда никого не запускают», — объяснил он.

Баранов добавил, что в другом городе Смоленской области также живет дикое животное. Речь идет о кафе «Берлога», при котором содержится медведица Маша — зоозащитники регулярно пишут о ней в соцсетях. Депутат уверен, что и Маше хорошо живется в клетке.

«Постоянно кто-то каждый год пишет жалобу, что медведица Маша находится в жестких условиях, ее не кормят, ее не поят, ее бассейн не меняют. Но я лично знаю хозяина медведицы Сергея Петровича. В лесу ее нашли, по моему, и он кормил ее с бутылки. Говорит, я ее выпущу — она кого-нибудь раздерет. А люди хотели, чтобы ее выпустили. А куда-то в цирк… Ну какой смысл? Она бы не смогла, она привыкла уже к Сергею Петровичу. Она член семьи. Хорошие условия, что Сафоново, что в Вязьме. Хорошее содержание, это я вам 1000% даю», — заключил он.

Медведь Балу, живущий в вольере рядом с кафе в городе Вязьма, напал на человека в среду, 31 января. Об инциденте сообщили в СУ СК России по Смоленской области.

Рабочий занимался расчисткой снега на крыше заведения и случайно упал в клетку с медведем. Хищник набросился на мужчину, от полученных травм он скончался.

«Следствием будет дана оценка по факту нарушения трудового законодательства, установлена правомерность содержания дикого животного около заведения общественного питания, а также проверено соблюдение условий безопасности его содержания», — говорится в сообщении СК.

Ранее в Таиланде мужчина отрезал себе кисть карманным ножом, чтобы спастись из клетки с медведем.