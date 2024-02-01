Мужчина взял в заложники персонал завода в пригороде Стамбула

Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в пригороде Стамбула. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

«Ворвавшийся около 15:00 (совпадает с мск) на фабрику Procter & Gamble в пригороде Гебзе к востоку от Стамбула мужчина с оружием взял в заложники находившихся там сотрудников», — передает канал.

Уточняется, что на место инцидента вызван полицейский спецназ, а улицы в районе фабрики перекрыты.

По данным Haberturk, злоумышленник мог взять людей в заложники в знак протеста против событий в секторе Газа.

В декабре вооруженный пистолетом мужчина захватил в заложники водителя грузовика около автотрассы в 100 км от Стамбула и потребовал встречи с главой МВД Турции, пост которого занимает Али Ерликая. До этого силовики провели рейды в различных провинциях Турции по задержанию лиц, причастных к деятельности международной террористической организации.

28 января во время молитвы в католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение.

20 января сообщалось, что в метро Стамбула произошло крупное ЧП. Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро М11 в городе, которая ведет в новый международный аэропорт к северу от Стамбула. По словам журналистов, катастрофу удалось предотвратить в последнюю минуту, так как поезд остановился из-за отключения электросистемы.

Ранее в Турции задержали одного из главарей российской ОПГ Шамиля Амирова.