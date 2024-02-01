В России запретили выпускать знаки, похожие на госнаграды

В России запретили ведомствам, общественным и религиозным объединениям выпускать знаки поощрения, которые внешне или по названию похожи на государственные награды. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменениях в Положении о государственных наградах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Не допускается учреждение или изготовление федеральными органами государственной власти и иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными объединениями знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами», — сказано в документе.

1 февраля российский президент учредил новую государственную награду — орден «За доблестный труд».

До этого Путин учредил орден имени первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Ранее Путин наградил президента Республики Сербской орденом Александра Невского.