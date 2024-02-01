В новый школьный предмет включат разделы по противодействию киберугрозам

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» включат разделы по информационной безопасности и киберугрозам. Его слова в ходе визита в петербургскую школу N703 передает РИА Новости.

«С 1 сентября во всех школах, начиная с 8 по 11 класс, раз в неделю будет введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», — сказал Кравцов.

Министр отметил, что этот урок будет комплексным и затронет вопросы информационной безопасности, противодействия киберугрозам и различным фейкам, информационной войне, оказания первой медицинской помощи, а также взаимодействия в различных техногенных катастрофах.

Координатор петербургского филиала фонда «Защитники Отечества», участник специальной военной операции Андрей Гончаров добавил, что к преподаванию уроков будут привлекаться военные, вернувшиеся с фронта. По его словам, они будут задействованы в патриотическом воспитании молодежи.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что в ведомстве готовы разработать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по новому предмету «Основы безопасности и защиты Родины» при необходимости.

Член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова также сообщала, что депутаты ГД предложили модель реализации программы по семьеведению в школах. По ее словам, эти уроки уже включены в план мероприятий в рамках Года семьи, утвержденный правительством.

Ранее в Минпросвещения поддержали создание модуля о семье в курсе обществознания.