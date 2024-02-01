Россиянка получила ожоги во время кесарева сечения при родах

В Челябинской области женщина получила ожог во время родов в медучреждении. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в перинатальном центре. По словам самой россиянки, при проведении кесарева сечения произошло возгорание паров антисептика. В результате женщина получила ожоги. О том, насколько сильными были повреждения, не сообщается. Информация о том, повлияли ли травмы на процесс, отсутствует.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. Правоохранители организовали проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил управлению СК по региону предоставить доклад о результатах мероприятий.

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