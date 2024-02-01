Названы регионы РФ, лидирующие по детскому ожирению

В Пензенской, Смоленской и Курганской областях проживает наибольшее количество детей с избыточной массой тела. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

«Наибольшая доля детей (5-19 лет) с ожирением наблюдалась в Пензенской области (20,5%), Смоленской (19,5%) и Курганской (18,6%) областях», — сообщили в ведомстве.

В пятерку лидеров вошли Псковская и Тверская области, где доля детей с ожирением составляет 18,1 и 17,1 процента соответственно.

Следом идут Якутия и Липецкая область — порядка 16%. Десятку замыкает Тамбовская область — 14,7%.

В 2023 году ученые из Университета Помпеу Фабра (UPF) выяснили, что внутриутробное воздействие нескольких химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, может повысить риск развития ожирения у ребенка. Исследование опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives.

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