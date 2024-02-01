Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о расписании Путина на день

Песков: Путин выступит на съезде «Движения первых»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с 15-й годовщиной интронизации и лично встретился с ним. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин встретился с патриархом Кириллом, поздравил его… Важная дата. Сказаны были важные слова, как оценка службы патриарха», — добавил Песков.

После этой встречи в рабочем графике Путина еще несколько встреч и выступлений. Первое мероприятие — это съезд «Движения первых». По словам Пескова, Путин выступит на мероприятии, где обратится к молодежи и детям.

Также, по словам Пескова, Путин обсудит проект по созданию сети кампусов. На встрече будут выступать представители регионов и руководители ведомств, пояснил Песков.

Накануне агентство Reuters, ссылаясь на турецкого чиновника, сообщило, что Владимир Путин совершит визит в Турцию 12 февраля. Эрдоган говорил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновому коридору. Глава Турции выразил надежду на то, что Анкара получит от российского президента положительные ответы и продолжит свой путь.

Ранее Владимир Путин заявил, что деньги, выделенные на комплексную программу развития новых регионов страны, имеются, и они никуда не должны исчезнуть.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами