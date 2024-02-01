В Кремле рассказали о расписании Путина на день

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с 15-й годовщиной интронизации и лично встретился с ним. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин встретился с патриархом Кириллом, поздравил его… Важная дата. Сказаны были важные слова, как оценка службы патриарха», — добавил Песков.

После этой встречи в рабочем графике Путина еще несколько встреч и выступлений. Первое мероприятие — это съезд «Движения первых». По словам Пескова, Путин выступит на мероприятии, где обратится к молодежи и детям.

Также, по словам Пескова, Путин обсудит проект по созданию сети кампусов. На встрече будут выступать представители регионов и руководители ведомств, пояснил Песков.

Накануне агентство Reuters, ссылаясь на турецкого чиновника, сообщило, что Владимир Путин совершит визит в Турцию 12 февраля. Эрдоган говорил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновому коридору. Глава Турции выразил надежду на то, что Анкара получит от российского президента положительные ответы и продолжит свой путь.

Ранее Владимир Путин заявил, что деньги, выделенные на комплексную программу развития новых регионов страны, имеются, и они никуда не должны исчезнуть.