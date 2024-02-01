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В Госдуме поддержали идею выплаты премий врачам, отговорившим женщину от аборта

Депутат Тумусов: врачи заслуживают премии за отказ женщины от аборта

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Выплата премий медработникам, сумевшим отговорить женщин от аборта, может стать хорошей мерой по увеличению рождаемости, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Такие поощрения заставят врачей обратить внимание на эту работу, отметил он в беседе с RT.

«Это хорошая мера, стимулирующая врачей вести такую работу и, естественно, нужная для страны. Но здесь необходимо внимательно определить грань, что это именно врач убедила [пациенту сохранить беременность], и тогда производить плату. Надо более детально рассмотреть, и можно было бы эту меру действительно применить», — считает депутат.

Он также подчеркнул, что в России необходимы меры по увеличению рождаемости. По этой причине власти принимают решения о материальном стимулировании граждан.

Напомним, идею выдавать врачам премии за убеждение пациенток отказаться от аборта предложила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она призвала назвать это Вифлеемский сертификат и приравнять его размер к стоимости прерывания беременности.

Врачи ранее назвали диету, повышающую риски при беременности.

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