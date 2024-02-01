Пожар в ЦУМе в Дагестане разросся до 2 тыс. кв. м

Пожар в центральном универсальном магазине (ЦУМ) города Буйнакск в Дагестане локализован на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.

На месте с огнем борются 86 человек, используется 26 единиц техники.

Утром 1 февраля сообщалось о возгорании в ЦУМу Буйнакска на площади 500 кв. м. С места происшествия были эвакуированы 27 человек.

До этого в Махачкале произошел пожар на площади 500 кв. м. Инцидент произошел в здании на улице Магомедтагирова. Когда спасатели появились на месте, огонь уже охватил крупный продуктовый склад.

Для тушения дополнительно на место направили три единицы техники. Всего к борьбе с возгоранием привлекли 28 специалистов и семь машин. Пожарным удалось успешно локализовать возгорание на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. О разрушениях не сообщается.

Ранее в Дагестане загорелся спортивный зал.