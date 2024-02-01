Убедившим женщин отказаться от аборта врачам призвали выдавать Вифлеемский сертификат

В России нужно ввести награду для медработников, сумевших убедить своих пациенток отказаться от аборта, считает детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она призвала выдавать им Вифлеемский сертификат – премию, равную стоимости прерывания беременности. Свое предложение общественница направила зампреду Госдумы Анне Кузнецовой, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Меры по предотвращению абортов Волынец назвала эффективным способом повышения рождаемости, призвав предоставлять бонусы медработникам за успешную работу в этом направлении. Премию, по ее мнению, должны получать все медработники, которые поддерживают отказавшихся от аборта женщин.

Выбор названия – Вифлеемский сертификат – омбудсмен объяснила новозаветной историей о Вифлеемской звезде, которую увидели волхвы после рождения царя Иудейского.

«Когда царь Ирод узнал о рождении Иисуса Христа, в котором он видел соперника, он послал в Вифлеем воинов для того, чтобы убить младенцев мужского пола. Но в итоге Иисус Христос был спасен благодаря бегству его семьи в Египет. В память об убиенных младенцах и назван наш Вифлеемский сертификат», — объяснила Волынец.

Она призвала разработать в России соответствующий федеральный регламент, который будет предусматривать выплату премий при каждом случае изменения решения женщины в пользу рождения ребенка и отказа от аборта.

Напомним, в России в последнее время обсуждается тема запрета абортов в частных клиниках, а в Псковской области даже ввели штрафы за склонение женщин к прерыванию беременности. на фоне снижения числа абортов в России, по данным Росстата, выросло количество стерилизаций среди женщин.

Ранее стало известно, как запрет абортов влияет на количество летальных исходов среди младенцев.