Размер текста
А
А
А

Названа причина, по которой могли убить бойца Мутаева

Mash: причина, по которой могли убить бойца Мутаева — месть

close
100%
Shutterstock

Предположительной причиной убийства бойца Магомедрасула Мутаева названа месть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что около месяца назад Мутаев избил с друзьями Кадырханова, а также издевался над ним. Тот в ответ выстрелил в обидчика шесть раз.

До этого сообщалось, что предполагаемым убийцей бойца Мутаева является 18-летний Надырхан Кадырханов. Отмечается, что Кадырханов объявлен в розыск. Также по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Также сообщается, что боец смешанных единоборств Fight Nights Магомедрасул Мутаев был убит в центре Махачкалы на улице Гапцахской. Это произошло около его собственного дома.

По данным Shot, неизвестный подкрался со спины к бойцу и восемь раз выстрелил из пистолета. По другим данным, убийца стрелял из стоящей у подъезда «Лады» шесть раз. Спортсмен скончался в больнице.

На месте уже работают следователи и криминалисты. В Махачкале объявлен план «Перехват».

Отмечается, что Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Mash Gor пишет, что спортсмен выступал в «Файт Найтс», был учеником отца Хабиба Нурмагомедова.

Ранее российский полицейский в магазине обезвредил мужчину с боевой гранатой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами