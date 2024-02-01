ФСБ на Камчатке задержала подозреваемого в подготовке теракта

ФСБ России по Камчатскому краю задержала в Петропавловске жителя региона по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у подозреваемого изъяли тротиловые шашки, емкости с горючим и поражающие элементы.

До этого на Сахалине возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, который подозревается в оправдании и пропаганде терроризма. По данным спецслужбы, иностранец опубликовал в одной из социальных сетей информацию, которая восхваляет террористическую организацию, деятельность которой запрещена на территории России. Запись была доступна для других пользователей интернета, отметили в ФСБ.

Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Суд арестовал фигуранта, заключили в управлении.

Ранее в Москве задержали двоих 17-летних подростков, которые подозреваются в диверсии на железной дороге.