В Магнитогорске 88-летняя женщина живет в затопленном подвале после потери дома

В Челябинской области прокуратура проверит условия, в которых проживает одинокая 88-летняя пенсионерка. Об этом сообщает Ura.ru.

Пожилая женщина вынуждена жить в цокольном помещении многоквартирного дома в Магнитогорске. Как стало известно, туда ей пришлось переехать 12 лет назад. Тогда пенсионерка лишилась собственного жилья, которое у нее отобрали мошенники. После этого женщина поселилась в подвале многоэтажки, где со временем скопились сточные воды, и недавно ее переселила к себе соседка.

«Из-за сырости, зловония и антисанитарии ее здоровью угрожает опасность, поэтому требуем проверки со стороны минсоца и реальных действий по улучшению жилищных условий», — высказался руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

По его словам, о тяжелой жизненной ситуации пенсионерки знали сотрудники Пенсионного фонда, которые доставляли ей пенсию в подвал, но решили не вмешиваться в происходящее.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов социальной защиты и Социального фонда по своевременному выявлению пожилого человека, нуждающегося помощи, и оказанию необходимых социальных услуг. При выявлении нарушений закона незамедлительно будут приняты меры к их устранению», — пообещали в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее жители Магнитогорска, оставшиеся без отопления и горячей воды, рассказали, что греются газом и «спасаются духовкой».