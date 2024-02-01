Россиянам назвали причину потери лицензии при переустановке Windows

Лицензия на операционную систему Windows может быть аннулирована, если пользователь выполнил переустановку и заменил один или несколько компонентов «железа» своего компьютера. О такой причине потери официального статуса у системы «Газете.Ru» рассказал директор центра разработки Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин.

«Проблемы возникают из-за желания Microsoft контролировать привязку лицензионного ПО к конкретному оборудованию. Поэтому существует жесткая привязка к устройству», — отметил он.

По словам специалиста, проблема затрагивает многих пользователей из России потому, что схемы лицензирования Microsoft на международном рынке не учитывали ситуации отключения целых стран и миллионов пользователей от сервисного обслуживания.

«Это ловушка для потребителей, которым пришлось заменить критические компоненты компьютера, такие как материнская плата, процессор и жесткий диск», — добавил Паршин.

Эксперт уточнил, что если в результате ремонта пришлось заменить процессор или материнскую плату, то нужно покупать лицензию Windows или использовать альтернативную ОС.

Повторную активацию ОС Windows формально нельзя выполнить в России, ведь при замене критических компонентов компьютера де-факто нужно покупать новую лицензию, заключил директор центра разработки Artezio.

Ранее выяснилось, что в России начнут делать компьютеры с китайскими процессорами.