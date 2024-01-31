Путин заявил, что Россия сейчас находится на этапе укрепления суверенитета

Россия проходит очень сложный и важный этап укрепления своей независимости. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе, сообщает ТАСС.

Глава государства поблагодарил своих доверенных лиц на выборах за поддержку на этом этапе развития страны. Также он поблагодарил их за совместную работу и за готовность к продолжению этой совместной работы.

«Вы действительно в течение многих лет достаточно интенсивно и плодотворно друг с другом работали. Это очень важно сегодня, потому что мы проходим очень сложный, очень важный этап в развитии нашей страны, в укреплении ее независимости, суверенитета, самостоятельности, причем по всем векторам, по всем направлениям», — сказал президент.

При этом глава государства подчеркнул, что решается подавляющее поставленных большинство задач, которые были определены как основные. По его словам, это стало возможным в том числе благодаря поддержке доверенных лиц.

Кроме того, Путин поблагодарил своих доверенных лиц за участие в избирательных кампаниях, а также за помощь в исполнении решений, принятых по итогам встреч с гражданами.

С отдельными словами благодарности президент обратился к волонтерам, которые принимали участие в сборе подписей и занимались подготовкой документов.

Ранее стало известно, что Владимир Путин приехал в свой предвыборный штаб в Гостином дворе на встречу с доверенными лицами.

Всего в список доверенных лиц Путина на сегодняшний день включены 544 человека. Их статус подразумевает, что они ведут агитацию в пользу своего кандидата. При этом они не имеют права быть наблюдателями на выборах, а те, кто относится к госслужащим, должны быть на время освобождены от служебных обязанностей.