Глава района в ХМАО заявил, что депутат подарил ему сломанный ключ для устранения аварий

Депутат из ХМАО Сергей Яковкин подарил главе Советского района региона Евгению Буренкову разводной ключ, чтобы он лично устранял коммунальные аварии. Сам Буренков в беседе с «Газетой.Ru» назвал подарок «хэндмейдом» и заявил, что не обиделся. Он отметил, что ключ оказался нерабочим, поэтому использовать его во время ремонта не получится.

«Вручать «подарки» главам публично стало модно. Никакой обиды у меня нет, потому что депутат, который не пришел на предшествовавшие заседанию Думы района заседания постоянных комиссий, так и не смог сориентироваться в причинах произошедшей ситуации. Видимо, был занят подготовкой подарка. Подарок, конечно же, принял, ведь депутат проделал определенный труд, практически хэндмейд. Принятый подарок задекларировал в установленном порядке и передал на хранение. Жаль, что ключ оказался нерабочим, поломанным и некомплектным, и если передать в пользование слесарям аварийной бригады, использовать его по назначению не получится», — сказал он.

По словам Буренкова, массовые коммунальные аварии происходят из-за вовремя не сделанной замены коммунальных сетей, а также недостаточного финансирования.

«В части состояния коммунальных сетей все просто — длительное время средства в обновление сетевого хозяйства не вкладывались, и их полную замену, исходя из срока эксплуатации и физического состояния, необходимо было проводить лет 8-10 назад. Причины, почему в городе Советский в этот период была реализована стратегия по замене котельных, а не сетей, мне также непонятна. Объемов ежегодно выполняемых работ по капитальному ремонту участков сетей, как видим, недостаточно. Требуется больше финансирования в рамках реализации программных мероприятий. Основная проблема действующего коммунального предприятия, как и предыдущих, это состояние сетей. Несмотря на большое количество инцидентов предприятие справилось с ситуацией, аварийные бригады отработали оперативно», — добавил он.

Чиновник подчеркнул, что внимание депутата Яковкина к проблемам в сфере ЖКХ «заканчивается выступлениями на заседаниях и написанием постов», в то время как его коллеги «активно участвуют в решении вопросов в данной сфере, вносят конструктивные предложения, участвуют в проверках, заседаниях комиссий, рабочих совещаниях и поэтому трезво оценивают ситуацию в части причин».

30 января издание Ura.ru сообщило, что во время отчета о деятельности главы Советского района Евгения Буренкова местный депутат Сергей Яковкин торжественно вручил ему позолоченный разводной ключ и билет в любую точку страны, намекнув на отставку мэра из-за коммунального коллапса в городе. Оппозиционера возмутило выступление Буренкова, муниципалитет которого не может справиться с чередой аварий на теплосетях — их максимальное число в сутки достигало 17 штук.

«От имени жителей Советского района и как депутат думы Советского района хочу вручить Евгению Ивановичу почетный символ за достижение в области ЖКХ. Вы сможете приезжать на аварии и лично устранять их. Кроме того, вот такой вот билет. Евгений Иванович, я обязуюсь вам, когда вы примете решение покинуть данный город, оплатить билет в любую точку Российской Федерации», — обратился к мэру депутат.

Ранее жительница Новосибирска рассказала, что неделю живет без отопления из-за аварии.