Названы районы-фавориты при выборе аренды жилья в Москве

Центральный (ЦАО) и Западный (ЗАО) административные округа Москвы являются самыми популярными у арендаторов жилья. Об этом проекту «Сноб» рассказала руководитель отдела продаж сервиса долгосрочной аренды Colife Александра Тараева. По ее словам, в ЦАО лидируют такие районы, как Арбат, Пресненский и Тверской, а в ЗАО — Кунцево, Крылатское, Раменки и Проспект Вернадского.

«Жители ЦАО ценят его за развитую инфраструктуру, пешую доступность до главных локаций города и красивую архитектуру. При этом в ЗАО жильцы отмечают транспортную доступность, более низкую стоимость аренды и наличие парков», — отметила Тараева.

При этом, по ее словам, стоимость аренды в ЦАО и ЗАО в ближайшее время снижаться не будет. В 2023 году цены на аренду жилья в Москве в среднем выросли на 17%, напомнила специалист.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост арендных ставок на однокомнатные квартиры в столице. По их мнению, к концу 2024 года стоимость «однушек» может вырасти еще на 15%, до 63 тысяч рублей в месяц.

Как отметил руководитель сервиса »Яндекс Аренда» Роман Жуков, основными причинами подорожания станут возвращение релокантов в Россию и рост ипотечных ставок.

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