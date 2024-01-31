Размер текста
А
А
А

Пьяный мигрант украл у студента чемодан и рюкзак на вокзале в Петербурге

В Петербурге мигрант украл у студента чемодан и рюкзак на Московском вокзале

close
100%
Карты Google

В Санкт-Петербурга мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как украл вещи у студента на Московском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу.

В полицию обратился 20-летний студент из Липецкой области. Юноша пояснил, что у него был билет на поезд «Санкт-Петербург — Таганрог». Ожидая прибытия поезда, он решил отдохнуть и заснул на лавке в зале ожидания, рядом с ним стояли его чемодан и рюкзак. Проснувшись, молодой человек вещей не обнаружил и обратился в полицию.

Сотрудники транспортной полиции задержали по подозрению в хищении мужчину, выносившего чужие сумки из здания вокзала. Нарушителем оказался 53-летний уроженец ближнего зарубежья. Подозреваемый забрал у студента вещи, убедившись, что тот крепко спит. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также на него составили протокол об административном правонарушении по статье «появление в общественном месте в состоянии опьянения».

Ранее московский полицейский украл у задержанного мигранта 70 тысяч рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами