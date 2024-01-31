Пьяный мигрант украл у студента чемодан и рюкзак на вокзале в Петербурге

В Санкт-Петербурга мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как украл вещи у студента на Московском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу.

В полицию обратился 20-летний студент из Липецкой области. Юноша пояснил, что у него был билет на поезд «Санкт-Петербург — Таганрог». Ожидая прибытия поезда, он решил отдохнуть и заснул на лавке в зале ожидания, рядом с ним стояли его чемодан и рюкзак. Проснувшись, молодой человек вещей не обнаружил и обратился в полицию.

Сотрудники транспортной полиции задержали по подозрению в хищении мужчину, выносившего чужие сумки из здания вокзала. Нарушителем оказался 53-летний уроженец ближнего зарубежья. Подозреваемый забрал у студента вещи, убедившись, что тот крепко спит. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также на него составили протокол об административном правонарушении по статье «появление в общественном месте в состоянии опьянения».

Ранее московский полицейский украл у задержанного мигранта 70 тысяч рублей.