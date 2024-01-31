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Мужчина откусил нос бывшей девушке, узнав, что она работает в стриптизе

Mirror: американец откусил нос бывшей девушке, потому что она устроилась в стриптиз

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San Antonio Police Department

В США мужчина откусил нос своей бывшей девушке, когда узнал, что она устроилась на работу в стриптиз-клуб, пишет Mirror.

Как сообщают СМИ, 34-летний Дэвид Морин-младший встречался со своей девушкой около семи месяцев. После расставания мужчина узнал, что экс-подруга устроилась работать в стриптиз. Это не понравилось американцу, решившему поговорить с ней на эту тему.

Однако девушка перестала отвечать на его звонки и письма, поэтому Морен ворвался в ее квартиру, разбив окно. Между Дэвидом и хозяйкой дома произошла словесная перепалка, в ходе которой мужчина накинулся на танцовщицу и откусил ей часть носа.

После нападения Морин скрылся в неизвестном направлении, а девушку доставили в больницу. Дэвид был арестован спустя несколько дней и помещен под стражу, где будет ожидать приговора суда по своему делу.

Ранее в США девушка подожгла квартиру бывшего парня и села в тюрьму на шесть лет.

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