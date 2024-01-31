На генерального прокурора Мальдив напали на улице

Генеральный прокурор Мальдив Хусейн Шамим подвергся нападению на улице в городе Мале. Об этом сообщает портал Adhadhu со ссылкой на представителя прокуратуры.

По информации издания, инцидент произошел утром 31 января. Сейчас Шамим находится в больнице, у него сломана левая бедренная кость.

«Нападение было совершено не с использованием острого предмета. Как стало известно, Шамим подвергся минометному обстрелу. Он припарковал свой велосипед и вошел в дом, когда получил ранение в левое плечо», — говорится в публикации.

Отмечается, что нападавшего задержать не удалось. Его личность также не установлена.

До этого во Франции толпа вооруженных людей напала на патрульную машину. Полицейские отреагировали на бытовую ссору в департаменте Сена-Сен-Дени недалеко от Парижа. Прибыв по указанному адресу, полицейские припарковали свой автомобиль. Один из правоохранителей остался в машине, а его коллеги направились в квартиру, где произошел конфликт.

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