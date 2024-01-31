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Обвиняемому в коррупции и хранении оружия российскому депутату запросили семь лет колонии

В Челябинской области депутату запросили семь лет колонии за взятки и оружие

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Shutterstock

В Челябинской области обвиняемому в коррупции и хранении оружия депутату Вячеславу Ершову запросили семь лет колонии. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, прокурор запросил для депутата наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей. Адвокат Ершова попросил перенести дату окончательных прений, и судья согласилась дать отсрочку на сутки — заседание пройдет 1 февраля.

Депутата задержали в марте 2022 года во время передачи взятки. По предварительной информации, деньги предназначались за выделение Ершову участка в Сосновском районе, но информация о попытке подкупа была передана в правоохранительные органы.

Сообщается, что депутат признался в попытке дачи взятки. Обвинения в незаконном хранении оружия он отрицает.

Ранее осужденного на 12 лет за коррупцию экс-мэра Владивостока отправили на СВО.

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