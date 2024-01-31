В Петербурге водитель автобуса потащил ребенка по асфальту и попал на видео

В Петербурге на остановке общественного транспорта водитель не дал ребенку зайти в автобус. Об этом сообщает сообщество «Транспортный коллапс, Красное Село».

Инцидент произошел на улице Массальского. По словам очевидцев, ребенок заходил в автобус, но, когда мальчик поставил одну ногу в салон, двери закрылись, средство передвижения тронулось и петербуржец упал. В результате водитель протащил его по асфальту и едва не проехал колесами по ногам ребенка.

Очевидцы стали стучать в дверь и бежать за автобусом, который позже остановился. По словам одной из местных жительниц, мальчик сильно не пострадал, но был напуган.

Ранее в Петербурге водитель сбил пять пешеходов из-за переутомления.