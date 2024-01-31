Психолог предупредила о синдроме вахтера

Психолог Олеся Миросенко объяснила, что такое синдром вахтера и поделилась стратегиями борьбы с ним. Об этом пишет газета «Известия».

Синдром вахтера обычно возникает в поведении людей с низким социальным статусом, которые компенсируют это чрезмерной критикой и агрессией, подчеркнула специалист. Несмотря на свое название, этот синдром может встречаться у людей разных профессий.

Миросенко добавила, что такие люди постоянно ищут недостатки в других, создавая конфликты для самоутверждения.

Чтобы взаимодействовать с человеком, у которого наблюдается подобный синдром, важно понять основные причины его агрессивности, такие как потребность в признании и одобрении, чаще всего негативное заложилось еще в его детском опыте.

Одна из стратегий во взаимодействии с таким человеком — занять наблюдательную позицию, не реагируя, это помогает снять напряжение. В качестве альтернативы можно использовать тактику юмористического преувеличения ситуации, чтобы бросить вызов преследователю, это часто снижает его агрессивность и улучшает межличностную динамику отношений.

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