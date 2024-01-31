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В России сотрудникам транспортной безопасности разрешили сбивать БПЛА

Путин разрешил сотрудникам служб транспортной безопасности сбивать дроны

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Alexander Ermochenko/Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет сотрудников служб транспортной безопасности правом сбивать беспилотники. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

В законодательстве раскрыли понятие «беспилотные аппараты». Под эту категорию попали также подводные и надводные суда.

Документ разрешает подразделениям транспортной безопасности подавлять беспилотники для защиты от незаконного вмешательства. Порядок принятия решений об уничтожении дронов разработает Минтранс РФ совместно с ФСБ.

Закон конкретизирует правовые нормы для получения разрешения на воздушную съемку при помощи БПЛА. Полученные материалы подлежат контрольному просмотру ведомства, уполномоченного кабмином.

До этого в России снизили энергопотребление систем обезвреживания дронов. Новую технологию представили специалисты Владимирского инжинирингового центра использования лазерных технологий в машиностроении при ВлГУ.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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