Депутат из ХМАО сделал главе района символический подарок

Депутат из ХМАО Сергей Яковкин подарил главе Советского района ХМАО Евгению Буренкову разводной ключ, чтобы он лично устранял коммунальные аварии. Видеотрансляция заседания думы опубликована на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«От имени жителей Советского района и как депутат думы Советского района хочу вручить Евгению Ивановичу почетный символ за достижение в области ЖКХ. Вы сможете приезжать на аварии и лично устранять их», — обратился к Буренкову депутат.

Подарок был сделан во время отчета Буренкова. Также депутат подарил чиновнику билет в любую точку страны, чем намекнул главе на отставку из-за десятка аварий на теплосетях.

Издание Ura.ru отметило, что оппозиционера возмутило выступление Буренкова, муниципалитет которого еще с 29 декабря не может выбраться из череды аварий на теплосетях.

Глава Советского района Буренков взял подарки, но заявил депутатам, что причина коммунальных ЧП заключена в ветхих сетях.

До этого мэр из ХМАО Алексей Харлов отправил в черный список комментаторов, которые писали у него на странице о нерасчищенных от снега дорогах.

Ранее в ХМАО активист вышел на пикет в костюме Деда Мороза и потребовал отставки мэра города.