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Депутат из ХМАО сделал главе района символический подарок

Депутат из ХМАО подарил главе района ключ, чтобы тот лично устранял аварии

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Depositphotos

Депутат из ХМАО Сергей Яковкин подарил главе Советского района ХМАО Евгению Буренкову разводной ключ, чтобы он лично устранял коммунальные аварии. Видеотрансляция заседания думы опубликована на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«От имени жителей Советского района и как депутат думы Советского района хочу вручить Евгению Ивановичу почетный символ за достижение в области ЖКХ. Вы сможете приезжать на аварии и лично устранять их», — обратился к Буренкову депутат.

Подарок был сделан во время отчета Буренкова. Также депутат подарил чиновнику билет в любую точку страны, чем намекнул главе на отставку из-за десятка аварий на теплосетях.

Издание Ura.ru отметило, что оппозиционера возмутило выступление Буренкова, муниципалитет которого еще с 29 декабря не может выбраться из череды аварий на теплосетях.

Глава Советского района Буренков взял подарки, но заявил депутатам, что причина коммунальных ЧП заключена в ветхих сетях.

До этого мэр из ХМАО Алексей Харлов отправил в черный список комментаторов, которые писали у него на странице о нерасчищенных от снега дорогах.

Ранее в ХМАО активист вышел на пикет в костюме Деда Мороза и потребовал отставки мэра города.

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