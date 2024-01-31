Стало известно, в каких городах живут самые счастливые россияне

Почти каждый десятый россиянин (9%) может назвать себя очень счастливым. Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще чувствуют себя счастливыми жители Екатеринбурга и Свердловской области — 22% из них оценили уровень счастья на 5 баллов. На втором месте расположились нижегородцы (16%). Топ-3 замыкают респонденты из республики Татарстан и Самарской области (по 11%).

Каждый третий опрошенный (28%) ответил, что счастлив на 4 балла. Таким образом чаще всего оценивали свой уровень благополучия респонденты из Краснодарского края (44%). Также этот ответ популярен среди жителей Свердловской области (39%) и жителей Татарстана (33%).

Средний уровень счастья, соответствующий 3 баллам, отметили 32% участников исследования. 45% оказались жителями Новосибирской области, 39% — Самары и области, 36% — нижегородцами.

Большинство опрошенных (54%) поделились, что семья является для них главным элементом благополучия. Общение с друзьями и родственниками поднимает уровень счастья 47% россиян, а 46% предпочитают наслаждаться развлечениями и отдыхом.

Хобби радует 38% участников исследования, любимый человек помогает стать счастливее 38% респондентов, а любимую работу отметил каждый третий (35%).

На комфортный климат обращает внимание 30% участников опроса, на инфраструктуру и благоустройство в городе — 27%, на возможности для роста и получения образования — 23%. 6% респондентов отметили другие факторы, например, отсутствие стресса и баланс между работой и личной жизнью.

При этом 36% респондентов хотели бы переехать в другой город, чтобы начать жизнь с чистого листа. 20% никогда не думали о таком резком изменении в жизни, а 44% отказываются от такой идеи.

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