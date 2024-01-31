Стало известно, куда россияне путешествовали в январе

В этом году на 6% больше туристов, а именно 73%, провели первый месяц в поездках по России. Средняя стоимость забронированной ночи внутри страны составила 8 000 рублей, а за границей — 16 000 рублей. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым популярными городами для январских путешествий оказалась Москва — на нее пришлось 26,6% от всех отельных заказов. Доля Санкт-Петербурга составила 13,4%. Замыкает тройку лидеров Сочи, где было оформлено 9,0% бронирований. Помимо этого, большим спросом в первый месяц зимы пользовались Казань (3,0%), Екатеринбург (2,5%), Краснодар (2,1%), Нижний Новгород (1,7%), Калининград (1,6%), Новосибирск (1,5%) и Владивосток (1,2%).

В сравнении с январем прошлого года среди россиян выросла популярность Екатеринбурга (+19%) и Нижнего Новгорода (+13%), а вот Сочи зимой стал менее востребованным (-11%). Доли остальных городов практически не изменились.

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом в январе пользовался Стамбул: его в начале зимы посетили 9,0% российских туристов. Следом за ним идут Дубай, на который пришлось 6,9% бронирований, и Бангкок, где было оформлено 4,6% заказов.

Также востребованными оказались отели в Минске (доля — 3,8%), Ереване (2,6%), Паттайе (2,4%), Париже (1,7%), Милане (1,4%), Пхукете (1,4%) и Абу-Даби (1,4%).

В этом году в два раза больше путешественников провели январь на Пхукете. Кроме того, выросла популярность и других пляжных направлений, таких как Абу-Даби (+75%) и Паттайя (+26%). Более востребованными стали и европейские города: доля Парижа увеличилась на 30%, а Милана — на 16%. А вот спрос на поездки в Стамбул и Ереван снизился на 18%.

Ранее было названо лучшее время для бронирования путешествий на лето.