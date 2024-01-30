Рабочего зажало листами фанеры на дверной фабрике в Чувашии

В Новочебоксарске пожилой рабочий фабрики по производству дверей получил тяжелые травмы, мужчину зажало листами МДФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Уголовное дело возбуждено в отношении руководства фабрики по производству дверей в Новочебоксарске. Во время работы на станке для обрезки дверных полотен листами МДФ зажало пожилого рабочего.

Потерпевший получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Как установили следователи прокуратуры, мастер участка не обеспечил безопасность труда сотрудников.

Ранее в Петербурге рабочий завода по изготовлению протезов для инвалидов чуть не лишился руки.