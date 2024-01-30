Размер текста
А
А
А

Минздрав рекомендовал россиянам ревакцинироваться от COVID-19 через год

Минздрав России рекомендовал гражданам ревакцинироваться от COVID-19 через год

close
100%
Shutterstock

Министерство здравоохранения России приняло решение внести изменения в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, рекомендуя при этом россиянам проходить ревакцинацию не ранее, чем через год после предыдущей вакцинации. Документ подписал глава ведомства Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Приложение номер 3 к приказу дополнить пунктом следующего содержания: «15. Повторная вакцинация (ревакцинация) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится не ранее, чем через 1 год после предыдущей вакцинации», — говорится в документе.

Отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года

До этого директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что регионам РФ отгрузили более 290 тысяч обновленных вакцин «Спутник лайт».

При этом Минздрав продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения COVID-19 до 1 января 2025 года. Приказ вступил в силу 31 декабря 2023 года.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID-19.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами