Минздрав рекомендовал россиянам ревакцинироваться от COVID-19 через год

Министерство здравоохранения России приняло решение внести изменения в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, рекомендуя при этом россиянам проходить ревакцинацию не ранее, чем через год после предыдущей вакцинации. Документ подписал глава ведомства Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Приложение номер 3 к приказу дополнить пунктом следующего содержания: «15. Повторная вакцинация (ревакцинация) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится не ранее, чем через 1 год после предыдущей вакцинации», — говорится в документе.

Отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года

До этого директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что регионам РФ отгрузили более 290 тысяч обновленных вакцин «Спутник лайт».

При этом Минздрав продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения COVID-19 до 1 января 2025 года. Приказ вступил в силу 31 декабря 2023 года.

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