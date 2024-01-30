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В Москве 30 января стало самым теплым днем в месяце

Синоптик Позднякова: в Москве 30 января стало самым теплым днем в месяце

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 30 января стало самым теплым днем в первом месяце года, температура воздуха прогрелась до 2,2 градуса. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 15 часов 30 января в Москве, на ВДНХ, температура повысилась до плюс 1,8 градуса, на Балчуге было плюс 2,2 градуса. Сегодняшний день стал самым теплым в текущем январе», — сообщила Позднякова.

По ее словам, плюсовая температура в Москве также ожидается 1 февраля.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Центральную Россию придет оттепель и продлится до пятницы. По словам Вильфанда, 1 февраля температура в Москве поднимется до +3°C, что соответствует норме второй половины марта. Это связано с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики сейчас «отсекают» холодные потоки из Северного Ледовитого океана, пояснил синоптик.

Метеоролог указал, что по Московской области температура достигнет +4°C. Согласно прогнозу Вильфанда, 3 февраля температура ночью составит от -6°C до -1°C, а днем — от -3°C до -5°C. Такую погоду он назвал очень комфортной, поскольку температура приблизится к своей норме.

Ранее жителям европейской части России рассказали о погоде в начале февраля.

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