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В Омской области мужчина попал в больницу после заготовки дров

В Омской области береза проломила голову мужчине, рубившему дрова

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В Омской области мужчина получил множественные травмы во время заготовки дров. Об этом пишет издание «Вечерний Омск» со ссылкой на сообщение регионального управления МВД России.

Житель Тарского района отправился на заготовку дров вместе с односельчанами. По предварительным данным, в какой-то момент одна из берез упала на мужчину. Найти укрытие он не успел, в результате серьезно пострадал и был госпитализирован.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы костей лица и ушиб грудной клетки. Несчастный случай стал поводом для полицейской проверки. Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Ранее хирурги восстановили лицо 14-летнему школьнику после раны от бензопилы.

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