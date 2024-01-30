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Ребенок попал в больницу после падения наледи с крыши дома в Иванове

В Иванове наледь с крыши дома рухнула на ребенка

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В Иванове 13-летняя школьница госпитализирована после падения на нее наледи с крыши жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел днем 30 января во дворах жилых домов по улице Кузнецова в Иванове. Наледь с крыши рухнула на проходившую мимо 13-летннюю школьницу.

Пострадавшая госпитализирована, о характере ее травм не сообщается. По факту травмирования несовершеннолетней проверку проводит региональная прокуратура, будет дана оценка соблюдения законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Екатеринбурге снег сорвался с крыши и рухнул перед лицом женщины.

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