Ребенок попал в больницу после падения наледи с крыши дома в Иванове

В Иванове 13-летняя школьница госпитализирована после падения на нее наледи с крыши жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел днем 30 января во дворах жилых домов по улице Кузнецова в Иванове. Наледь с крыши рухнула на проходившую мимо 13-летннюю школьницу.

Пострадавшая госпитализирована, о характере ее травм не сообщается. По факту травмирования несовершеннолетней проверку проводит региональная прокуратура, будет дана оценка соблюдения законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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