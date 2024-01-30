В Белгородской области дроны ВСУ атаковали два населенных пункта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дронами-камикадзе Вооруженных сил Украины были атакованы два населенных пункта в Грайворонском городском округе. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Сразу два населенных пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет», — сообщил Гладков.

При этом издание RT отмечает, что в селе Дроновка повреждена линия электроснабжения и экскаватор. В Мокрой Орловке поврежден «КамАЗ» и линия газоснабжения.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить теракт на территории России, однако дрон сбили системы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Навлинского района. Богомаз отметил, что в инциденте никто не пострадал и разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка.