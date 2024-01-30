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Власти заявили об отсутствии угрозы обрушения дома в Пересвете

Акулов: инженеры не увидели угрозы обрушения дома в Пересвете

Угрозы обрушения дома на Октябрьской улице, 7 в городе Пересвете, где накануне обнаружили трещину, на данный момент нет. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

По словам чиновника, в данный момент инженеры замеряют прочность конструкций, изучают техническую документацию и опрашивают представителей управляющей компании.

«По предварительной информации, угрозы обрушения нет. Пока фиксируются проблемы только с кирпичной кладкой, но более точный ответ даст анализ данных фиксирующего оборудования», — сообщил Акулов.

Он добавил, что жителей дома обеспечили горячим питанием и ночлегом в пункте временного размещения в ДК «Космос». Всех желающих пускают домой в сопровождении сотрудников МЧС, чтобы забрать вещи. К вечеру власти округа вместе с руководством Московской области рассчитывают определить порядок дальнейших действий.

О расселении треснувшего дома на Октябрьской сообщалось накануне. Всего эвакуировали 120 жильцов – кто-то из них отправился к родственникам, другие временно поселились в местном ДК «Космос».

По словам Акулова, дом раньше был общежитием, сейчас часть его квартир приватизированы, остальные – в социальном найме. Как рассказал «Газете.Ru» житель аварийного дома, с момента постройки здания в нем ни разу не было ремонта, из-за чего зимой дом почти не отапливался, а крыша текла последние десять лет.

По информации управляющей компании, некоторые собственники самовольно выполнили перепланировку, затронув систему канализации. В связи с этим стены сооружения постоянно мокли, что спровоцировало угрозу обрушения.

Ранее в Нижневартовске на женщину чуть не обрушился потолок в подъезде.

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