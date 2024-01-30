В Ассоциации турагентств оценили новость об открытии визового центра Испании в Казани

Возобновление работы визового центра Испании в Казани уже неактуально, потому что эта страна не будет пользоваться колоссальным спросом у жителей Татарстана. Об этом в беседе с «БИЗНЕС Online» заявил президент Ассоциации туристических агентств республики Рамиль Мифтахов.

«Еще до начала пандемии Испания была одной из самых посещаемых европейских стран у татарстанцев, находилась в тройке вместе с Италией и Францией. Она была самой популярной. Но сейчас в связи с мировой ситуацией она не будет пользоваться колоссальным спросом. Вряд ли спрос достигнет допандемийных объемов. Здесь много факторов», — сказал Мифтахов.

Так, прежде всего, на это повлияют сроки оформления визы, а также то, что из Казани нет прямых авиарейсов в Испанию. В связи с этим перелет до страны будет достаточно дорогим, предупредил эксперт.

В начале декабря сообщалось, что визовые центры Китая в Москве с 11 декабря будут оформлять визы без предварительной записи. Заявители должны заполнить анкеты онлайн на сайте, а при походе в центр достаточно иметь при себе документы в распечатанном виде.

Ранее стало известно об оформлении виз КНР во время китайского Нового года.