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Защите Юрия Мазепы удалось добиться уменьшения суммы залога в девять раз

«Страна.ua»: Юрию Мазепе уменьшили размер залога в 9 раз

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Юрию Мазепе, брату главы украинской инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы, в девять раз уменьшили сумму залога. Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает издание «Страна.ua».

Решение об этом принял Киевский апелляционный суд. Размер залога для Юрия Мазепы уменьшен с 45 млн гривен ($1,2 млн) до 5 млн гривен (ок. $132 тыс.).

20 января Юрий Мазепа, брат крупного украинского банкира и бизнесмена Игоря Мазепы, был арестован судом по обвинению в участии в деятельности преступной организации.

18 января сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины задержали главу инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепу, которого подозревают в махинациях по отчуждению земель Киевской ГЭС для строительства коттеджного поселка.

После этого президента страны Владимира Зеленского в организации политических чисток.

Ранее экс-депутат Рады задал неудобный вопрос о «войне до последнего украинца».

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