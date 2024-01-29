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В Казани двух девочек придавило снегом, упавшим с крыши

В Казани снег с крыши обрушился на двух школьниц

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Телеграм-канал Mash Iptash

В Татарстане две восьмилетние девочки сбивали сосульки с крыши дома и оказались под снежным завалом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел возле жилых домов на улице Ботанической в Казани. Две восьмилетние девочки сбивали сосульки с крыши пекарни, в какой-то момент на них обрушился снег.

Произошедшее заметили пенсионерки, стоявшие возле подъезда, женщины быстро сориентировались, вызвали полицию, скорую помощь и спасателей.

Девочек искали под завалами более сорока минут, но не обнаружили, специалисты предполагают, что дети сумели выбраться и убежать домой.

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