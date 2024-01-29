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Власти Южной Кореи попросили граждан не есть жареные зубочистки

Korean Herald: власти Южной Кореи попросили людей не есть жареные зубочистки

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weird sweets shop/YouTube

Власти Южной Кореи предупредили своих граждан, чтобы они не ели жареные зубочистки, пишет Korean Herald. Эта закуска обрела популярность в соцсетях и может нанести вред здоровью, считают специалисты.

В южнокорейских соцсетях стал популярным новый тренд — жареные зубочистки. Те, кто попробовал это блюдо, уверяют зрителей, что это отличная закуска. Как правило, гурманы обжаривают зубочистки в кипящем масле, добавляя туда кукурузную муку, а готовый продукт едят с соусом.

Однако власти Южной Кореи предупредили людей — есть такую пищу может быть опасно. Чиновники добавили, что зубочистки считаются предметами личной гигиены, на них не распространяются правила безопасности, применимые к пищевым продуктам.

Большинство зрителей считают так же.

«Думаю, что их не следует есть, хотя выглядит восхитительно», — пишут комментаторы.

Ранее врачи извлекли из девочки зубочистку, с которой она ходила семь месяцев.

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