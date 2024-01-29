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На Украине откроют курсы украинского языка для военных

Омбудсмен: для военнослужащих ВСУ откроют курсы по изучению украинского языка

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Inna Varenytsia/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут пройти курсы украинского языка, которые для них планируется организовать. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на встрече с военнослужащими 150-го учебного центра командования сил территориальной обороны ВСУ, сообщает ТАСС.

«Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком», – сказал Креминь.

По его словам, гражданам, проходящим службу в ВСУ, важно использовать именно украинский язык. Омбудсмен отметил, что займется созданием подобной системы по изучению госязыка и в других военных структурах.

Креминь также заявил о нарушениях закона о госязыке в стране, в частности в столице и во многих регионах юга и востока.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье собираются сменить вывески на русском языке.

Ранее сообщалось, что школы Вильнюса не будут предлагать ученикам изучение русского языка.

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