На Украине откроют курсы украинского языка для военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут пройти курсы украинского языка, которые для них планируется организовать. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на встрече с военнослужащими 150-го учебного центра командования сил территориальной обороны ВСУ, сообщает ТАСС.

«Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком», – сказал Креминь.

По его словам, гражданам, проходящим службу в ВСУ, важно использовать именно украинский язык. Омбудсмен отметил, что займется созданием подобной системы по изучению госязыка и в других военных структурах.

Креминь также заявил о нарушениях закона о госязыке в стране, в частности в столице и во многих регионах юга и востока.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье собираются сменить вывески на русском языке.

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