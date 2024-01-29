Вильфанд предупредил о потеплении на всей европейской части России

Температура воздуха на всей территории европейской части России днем во вторник, 30 января, поднимется до -1...+3°C. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Завтра на всей территории европейской России температура будет одна и та же», — заявил он.

По информации метеоролога, днем она будет варьироваться возле нулевой отметки, от -1...+3°C, а ночью на юге станет холоднее, чем на севере.

«В южной половине <...> ночные температуры ниже, чем в Москве, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях», — пояснил Вильфанд.

Как отметил ученый, для юга РФ такая погода соответствует среднеклиматической норме, для северных регионов европейской части страны температура воздуха будет на 6-10 градусов выше нормы.

Перед этим Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в России на будущей неделе. По его прогнозу, в ближайшие дни на всей территории страны температура будет выше нормы на 8-10°С.

Ранее жителям европейской части России рассказали о погоде в начале февраля.