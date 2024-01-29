ИГИЛ* взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Стамбуле

Террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление боевиков.

Как указывает агентство со ссылкой на заявление в Telegram-канале ИГИЛ, нападение было совершено двумя членами организации, которые скрылись.

До этого стало известно, что полиция Турции подозревает 47 человек, включая гражданина России и Таджикистана, в причастности к стрельбе, произошедшей в церкви 28 января. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что операции были проведены по 30 адресам в рамках расследования.

По словам Ерликая, некоторые из задержанных могут иметь связь с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство».

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая рассказал о «широкомасштабном расследовании», которое начали правоохранительные органы. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принимаются необходимые меры для скорейшего задержания преступников.

Ранее в Турции задержали одного из руководителей ИГИЛ.