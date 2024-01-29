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Задержаны второй подозреваемый в стрельбе в стамбульской церкви и еще 40 человек

Более 40 человек задержаны после стрельбы в церкви

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По сообщению главы МВД Турции Али Ерликая, полиция задержала двух человек, которые являются подозреваемыми в стрельбе в стамбульской церкви. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в церкви Святой Марии в районе Сарыер, когда двое неизвестных в масках открыли огонь. Погиб турецкий гражданин 1972 года рождения по имени Тунджер Джихан. Подозреваемые доставлены в управление безопасности Стамбула для проведения следственных действий. Прокуратура начала расследование происшествия.

По данным главы МВД, турецкая полиция задержала 47 человек, включая гражданина России, по подозрению в причастности к стрельбе, произошедшей в церкви 28 января. В ходе расследования были проведены операции по 30 адресам. Среди задержанных также есть гражданин Таджикистана. По словам Ерликая, некоторые из задержанных могут иметь связь с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что правоохранительные органы начали «широкомасштабное расследование».

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принимаются необходимые меры для скорейшего задержания преступников.

Губернатор Стамбула Давут Гюль выразил соболезнования жертвам нападения и сообщил, что на данный момент нет других пострадавших, а полиция и прокуратура продолжают расследование.

Ранее супруги Эрдоган стали первыми обладателями турецких электрокаров TOGG.

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