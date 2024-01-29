Стартовал прием заявок для голосования через «Мобильного избирателя»

29 января стартовал прием заявления для участия в голосовании на выборах президента России, которые состоялся в марте 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РФ.

Граждане могут подать заявку на участие в голосовании через механизм «Мобильный избиратель» с 29 января до 11 марта через портал «Госуслуги». Отмечается, что в эти же сроки можно отозвать свое заявление.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Сообщалось, что ЦИК рассмотрит 29 января вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента.

28 января председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на предстоящих президентских выборах.

До этого спикер Государственной Думы Вячеслав Володин пригласил наблюдателей из международных парламентских организаций и национальных парламентов на выборы президента России.

Ранее в Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах.