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Аналитики подсчитали, сколько зарплат нужно россиянину, чтобы купить квартиру

Для покупки однокомнатной квартиры в крупных городах России надо от 70 зарплат

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Тинькофф Журнал

Среднестатистическому россиянину нужно работать и копить на однушку 86 месяцев, или чуть больше 7 лет. Это показало исследование Тинькофф Журнал, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Цены на квартиры рассчитывались на основе одной из самых популярных площадок объявлений, рассматривали однокомнатные квартиры площадью от 30 до 40 м². В одних городах вышло больше жилья на первичном рынке, в других — на вторичном. Поэтому отдельно считали медианное значение по обоим типам жилья и брали среднее между ними. За счет этого результат получился примерно такой, как если бы доля первички и вторички везде была одинаковой. Средние зарплаты считали по данным одного из самых популярных агрегаторов вакансий. При этом предполагается, что в условной семье, где двое работающих, зарплату одного партнера откладывают на покупку будущей квартиры, а на жизнь, оплату ЖКУ и все остальное идут доходы второго.

По расчетам Тинькофф Журнала, медианная зарплата по крупным городам России в декабре 2023 года по данным агрегаторов вакансий — 50 тысяч рублей. Медианная цена однокомнатной квартиры по результатам анализа объявлений о продаже жилья — 4,3 млн рублей.

Что касается отдельных городов, ожидаемо самая недоступная однушка в Москве. Здесь она стоит 164 месячные зарплаты, или почти 14 лет непрерывной работы (при условии, что откладывается полная зарплата). Медианная зарплата в Москве — 70 тысяч рублей. При этом однокомнатная квартира в столице стоит почти втрое дороже, чем в среднем по стране, — 11,8 млн рублей.

На втором месте по недоступности неожиданно оказалась Казань. В столице Татарстана на покупку однушки уйдет 126 зарплат, или 10 лет и 6 месяцев труда. Зарплата в Казани примерно равна медианной по стране — 50 тысяч, тогда как средняя цена однушки ненамного ниже, чем в Санкт-Петербурге, — около 6,3 млн рублей.

Обратная ситуация в Челябинске, где жилье самое доступное среди крупных городов. Здесь условная однокомнатная квартира стоит 73 зарплаты — это 6 лет работы. Зарплата в Челябинске такая же, как в Казани, но квартиры стоят почти вдвое дешевле — 3,6 млн рублей.

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