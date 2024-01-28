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В России предложили изымать квартиры за долги по ЖКХ

Глава Альметьевска Нагуманов предложил изымать квартиры россиян за долги по ЖКХ

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В России стоит ввести возможность изымать недвижимость у граждан с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг, заявил глава Альметьевска и Альметьевского района Тимур Нагуманов. Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Революционное решение — считаю, что нужно предусмотреть в тарифе эти 2% долгов. Также нужно проработать механизмы изъятия по суду жилой недвижимости с заменой меньшей по стоимости», — отметил он.

По словам Нагуманова, речь идет о постоянных неплательщиках, у которых сумма долга уже превысила рыночную стоимость недвижимости. Он уточнил, что через суды удается взыскать 98% долгов, но остаются те самые 2%, которые не удается вернуть по разным причинам.

По данным издания, с таким предложением руководитель района выступил в ходе коллегии госкомитета республики Татарстан по тарифам. Свою идею он объяснил тем, что «действующие легитимные способы воздействия на должников не работают».

Чиновник рассказал, что долги по ЖКХ только в Альметьевском районе составляют по 40 млн руб. в год, при этом ежегодно удается сократить этот объем на 10 млн руб. «Такими темпами мы будем бесконечно ликвидировать задолженность», — констатировал Нагуманов.

Ранее стало известно количество должников по ЖКХ в России.

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