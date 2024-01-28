Дмитрия Гордона* повторно объявили в розыск в России

Министерство внутренних дел (МВД) России повторно объявило в розыск украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом), известного прежде всего своими интервью с политиками, актерами и деятелями шоу-бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска российского ведомства.

«Гордон Дмитрий Ильич, украинец, 1967 года рождения, место рождения — Киев, Украина. Был переобъявлен [в розыск]», — говорится в карточке министерства.

В правоохранительных органах пояснили, что Гордона могли повторно объявить в розыск в случае возбуждения нового уголовного дела. В базе МВД нет уточнения о том, какое дело могли открыть в отношении ведущего.

Впервые в розыск на территории России Гордон был объявлен в середине июля 2022 года. В сентябре того же года Минюст России внес его в реестр физлиц-иноагентов.

Следственный комитет в марте 2022 года возбудил в отношении Гордона уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: за публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по национальному признаку и публичное распространение фейков о действиях военных России.

Гордон в прямом эфире украинского телеканала призывал совершить вооруженное нападение на Россию с использованием ядерного оружия. Он регулярно публикует ролики с критикой России и властей страны на своем YouTube-канале. При этом журналист сам себя называл «личным врагом» президента России Владимира Путина.

Ранее Гордон ответил на вопрос, почему его сыновья не пошли в военкомат для участия в боевых действиях.